Представители военно-воздушных сил Украины подтвердили сообщения о том, что вторым членом экипажа самолета Су-27УБ, который разбился в Винницкой области, передает РИА «Новости».

Украинский генштаб сообщил о гибели пилота из США на борту разбившегося самолета сразу после крушения самолета, однако позднее упоминание об американском военном было удалено из сообщения.

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Позднее гибель военного из США подтвердила американская сторона.

Ранее было названо имя погибшего при крушении Су-27 на Украине.