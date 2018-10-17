ВВС Израиля атаковали Газу в ответ на ракетный обстрел

Военная авиация Израиля наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел. Об этом сообщается в твиттере Армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что недалеко от города Беер-Шеве на юге Израиля взорвалась ракета. Сообщений о жертвах не поступало.

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«Самолеты ВВС Израиля начали атаковать террористические цели в Газе», — говорится в твиттере израильских военных.

Отмечается, что атака производится в ответ на выпущенные минувшей ночью ракеты из Газы.

Подробностей об атаке военные не привели.