В сети опубликовано видео с места крушения Су-27УБ

В сети было опубликовано видео с места крушения украинского самолета Су-27УБ, которое сняла одна из местных жителей, передает «20 минут».

«Туда наши пожарные уехали сразу. Люди сразу начали говорить, что это упал самолет-истребитель. Затем к месту, откуда был виден дым, поехала еще одна машина спасателей. Без сирены. За ними полиция», — рассказала очевидец.

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Она также рассказала о том, что другие очевидцы рассказывали о поисках пилота, который якобы катапультировался.

Ранее сообщалось, что полиция Украины предупредила о боеприпасах на борту разбившегося Су-27УБ.