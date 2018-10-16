Полиция Украины рассказала подробности о падении Су-27УБ

Самолет Су-27УБ, вероятно, начал падать над селом, но пилотам удалось отвести в его сторону, заявили в Нацполиции Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам начальника Винницкого областного управления Нацполиции Украины Юрия Педоса, самолет разбился в поле, «в нескольких метрах от села»

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По его словам, на месте авиакатастрофы есть мелкие части самолета, видно место, где Су-27 коснулся крылом земли.

16 октября в Винницкой области разбился самолет Су-27УБ. ВВС США подтвердили, что американский военнослужащий был участником инцидента с самолетом Су-27, который разбился во время учебно-боевого вылета.