На Украине рассказали о состоянии упавшего Су-27 с военным из США

Представители командования воздушных сил Украины рассказали о том, что самолет Су-27УБ, который потерпел крушение с американским военным на борту, был исправен, передает РИА «Новости».

«Самолет в течение учений «Чистое небо — 2018» принимал непосредственное участие, почти ежедневно выполнял полеты и то, что самолет был неисправен или были какие-то неполадки, такого факта не было… Сегодня он совершал облет района выполнения задач», — сообщили представители командования.

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Он также утвердительно ответил на уточняющий вопрос об исправности самолета.

Ранее ВВС США подтвердили участие американского военного в крушении Су-27.