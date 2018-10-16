По факту крушения Су-27 на Украине возбуждено дело

Представители военной прокуратуры Украины сообщили о возбуждении уголовного дела по факту крушения военного самолета Су-27 в Винницкой области, передает РИА «Новости».

«Военной прокуратурой Винницкого гарнизона возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил полетов или подготовки к ним», — заявили в военной прокуратуре.

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По предварительным данным, самолет поднялся в воздух с аэродрома в Староконстантинове для выполнения учебно-боевого вылета в рамках военных учений «Чистое небо-2018». Досудебное расследование было поручено следователям областного управления нацполиции.

Ранее на Украине подтвердили гибель пилота из США при крушении Су-27.