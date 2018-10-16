WSJ: ЕС увеличит поддержку ЦАР на фоне усиления России в регионе

Главы МИД стран Европейского Союза (ЕС) договорились расширить поддержку Центральноафриканской Республики (ЦАР) по вопросам безопасности и обороны из-за усиления в регионе роли России, пишет The Wall Street Journal.

Так, дипломаты попросили внешнеполитическую службу ЕС подготовить план оказания консультаций и помощи силам внутренней безопасности ЦАР, поясняет WSJ. По мнению европейских дипломатов, Москва рассматривает богатое полезными ископаемыми государство как точку опоры для влияния и ресурсов во всей Африке. К тому же, за последние годы Россия расширила свое влияние и в других горячих точках Африки, в том числе и в Ливии, добавляет газета.

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Как отмечается, в прошлом году Россия получила эмбарго от ООН на поставку легкого вооружения в ЦАР. Однако, по словам дипломатов ЕС, роль России вышла за рамки первичных договоренностей. В последние недели европейские дипломаты были обеспокоены активностью России в ЦАР, пишет газета.

Центральноафриканская Республика расположена посередине континента, представляя собой одно из нескольких хрупких африканских государств, которое дестабилизировано после притока боевиков и оружия из Ливии после свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году, говорится в материале. C 2012 года бывшая французская колония находится в состоянии гражданской войны. Франция направляла тысячи военнослужащих в Мали, чтобы положить конец восстанию, Европейский Союз также пытался повысить безопасность границ и укрепить вооруженные силы на африканском континенте.

С 2016 года Евросоюз отправил в ЦАР для военной миссии более 3 тыс. человек, напоминает WSJ. Помимо этого, ЕС предоставляет не только консультационную помощь по стратегическим вопросам, но и выделяет сотни миллионов евро в рамках гуманитарной помощи, пишет газета.