На Украине выбрали победителя боя Су-27 и F-15

На Украине определился победитель условного боя между самолетами Су-27 и F-15 на дистанции от 1 до 1,5 километров. Это выяснилось в ходе учений «Чистое небо — 2018» (Clear Sky 2018), кадры боя опубликовало Военное телевидение Украины.

Выяснилось, что Су-27 ВС ВСУ показали себя лучше, чем F-15C Eagle Национальной гвардии США.

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«Наш самолет более маневренный за счет механизации, установленной на самолете. [Она] позволяет выполнять задания и выйти победителями из так называемого «боя», — рассказал старший штурман авиационной бригады Александр Мостовой.

По его словам, в условном бою участвовали группы по несколько самолетов с обеих сторон.

Учения проходят с 8 по 19 октября. Для этого США перебросили на территорию Украины истребители F-15 и транспортные самолеты С-130.