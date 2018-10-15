Источник: патрулирование демилитаризованной зоны в Идлибе отложено

Патрулирование демилитаризованной зоны в провинции Идлиб в Сирии отложено на неопределенное время по просьбе Турции, передает РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный в ситуации источник.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в сирийской провинции Идлиб демилитаризованной зоны по линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских правительственных войск. Согласно договору, патрулирование должно было начаться с 15 октября 2018 года.

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По имеющимся данным, Турция попросила об отсрочке, так как пока не может гарантировать соблюдение взятых на себя обязательств.

«Турция попросила дать еще время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе. Российская сторона была готова уже сегодня утром приступить», — сообщил источник.

Он также отметил, что дата начала патрулирования в настоящее время неизвестна, однако не исключено, что это произойдет уже в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что Турция отчиталась о выводе тяжелого вооружения из Идлиба.