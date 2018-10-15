СМИ: США препятствуют Ираку в подготовке закона о выводе иностранных войск

США пытаются помешать иракской стороне подготовить закон, предполагающий вывод с ее территории иностранных ВС. Об этом сообщает Al Sumaria со ссылкой на источник.

Согласно имеющейся информации, власти Соединенных Штатов и американское посольство в Багдаде предпринимают «активные шаги» для того, чтобы не позволить внести законопроект о выводе всех вооруженных сил зарубежных государств с территории страны в середине 2019 года.

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По словам источника, этот законопроект во время голосования в парламенте получит большинство голосов.

Ранее главы МИД Сирии и Ирака решили ускорить открытие границы.