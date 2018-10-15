National Interst назвал пять видов оружия, наводящих ужас на противников США

Американский журнал The National Interest представил подборку из пяти видов самого смертоносного оружия США.

Первое оружие, по мнению журнала, это пулемет Гатлинга. Как отмечается, впервые он был использован во время Гражданской войны в США, которая остается самой кровопролитной войной в истории государства. Пулемет был одним из первых примеров скорострельного оружия в США. Многоствольное оружие с вращающимися стволами по оси было изобретено Ричардом Гатлингом.

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Изначально американская консервативная армия встретила оружие Гатлинга без энтузиазма, отмечается в материале. Однако после изобретатель улучшил первоначальную конструкцию из шести стволов, которая могла делать по 350 выстрелов в минуту, после чего армия приняла новое оружие.

Второй вид оружия, который держит в страхе противников Америки — ядерная бомба, пишет National Interest. США разработали ее в разгар Второй мировой войны в рамках программы по разработке ядерного оружия под кодовым названием «Манхэттенский проект».

Третье — оружие с высокоточным наведением, отмечает журнал. Как добавляет NI, начиная с 1970-х годов преимущество американской армии состояло в способности точно поражать цель. Это же оружие составляет преимущество вооруженных сил США уже в течение 40 лет, пишет журнал.

Четвертое, как отмечает издание, это технология малозаметности. С развитием советского вооружения, Америке необходимо было разработать решение, чтобы противостоять возрастающей угрозе, говорится в материале. Им стала технология малозаметности, которая снижает заметность боевого самолета в радиолокационном и инфракрасном спектре обнаружения. Как отмечает издание, по иронии, именно советский физик-теоретик Петр Уфимцев открыл уравнение, позволившее в дальнейшем разработать стелс-технологию.

Пятым видом National Interest называет беспилотники, которые навсегда изменили военные операции. Если изначально беспилотники воспринимали со скепсисом, то последние 15 лет показали, что они навсегда останутся в арсенале армии, говорится в материале.