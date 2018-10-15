National: Россия намерена задержаться в Сирии надолго

Россия намерена использовать свое долгосрочное присутствие в Сирии для укрепления дипломатического влияния, пишет The National со ссылкой на опубликованный доклад Королевского института оборонных исследований в Лондоне (RUSI).

Как отмечается, главная причина участия Москвы в масштабном геополитическом конфликте заключается в наращивании влияния и престижа среди крупнейших держав.

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Ранее в аналитическом центре Chatham House пришли к выводу, что Россия и Иран на данный момент стремятся поддержать президента Сирии Башара Асада, чтобы выстроить будущее этой страны. В аналитическом центре указывали на то, что сирийское государство стало заложником внешних покровителей — Москвы и Тегерана. Таким образом, Россия пытается завоевать долгосрочную лояльность сирийских властей, отмечается в материале.

Война в Сирии позволила российским военным получить ценный опыт, а Москве удержать дипломатическое влияние в ближневосточном регионе, не испортив отношения при этом с региональными посредниками — Саудовской Аравией и Ираном, заключает The National.