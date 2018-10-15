Главы МИД стран ЕС одобрили механизм санкций за применение химоружия

Министры иностранных дел государств Евросоюза одобрили новый механизм санкций за распространение и применение химоружия. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу совета ЕС.

Встреча глав МИД 28 стран Евросоюза проходит в понедельник, 15 октября, в Люксембурге.

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«Теперь ЕС получит возможность накладывать санкции на лиц и организации, причастные к разработке и применению химоружия, вне зависимости от места, где это происходит, и их национальной принадлежности», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее источник в ЕС раскрыл подробности новых санкций против России.