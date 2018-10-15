Минобороны решило продать участок земли рядом с Кремлем

В Минобороны России намерены продать расположенный недалеко от Кремля участок размером 1,36 га, пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что речь идет о земельном участке, который находится на Садовнической улице на острове Балчуг. В ведомстве хотят получить за него 1,25 млрд руб.

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«На участке расположены 13 разных зданий и сооружений общей площадью 7,8 тысячи квадратных метров», — говорится в материале.

Уточняется, что продающиеся сооружения относятся к зоне объектов культурного наследия. Для того, чтобы начать строительство на указанном земельном участке, нужно будет получить набор документов, включающий архитектурно-градостроительное решение, проект планировки территории и градостроительный план участка. Аукцион по продаже земли состоится в ноябре этого года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о передаче военной недвижимости муниципалитетам.