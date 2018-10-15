В Госдуме осадили Нидерланды после обвинений России в провокациях в Арктике

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин дал комментарий после того, как голландская сторона обвинила Россию в провокациях на учениях НАТО. Об этом сообщает RT.

По словам Шерина, Нидерланды лишились авторитета на международной арене, а их обвинения ничего из себя не представляют. Он подчеркнул, что это не самая крупная держава в мире и в НАТО.

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«Нидерланды выбраны как страна для озвучивания. Это все наговоры, наветы, нет ничего подобного», — заявил Шерин.

Он добавил, что около российской границы войска НАТО действуют агрессивно, а во время учений Россия имеется право контролировались их действие и находиться в регионе.

«Если им это не нравится — это их проблемы, международное право позволяет делать», — сказал Шерин.

Ранее начальник управления операций морской пехоты Нидерландов, генерал Джефф Макмутри заявил, что российские корабли и самолеты предпринимают попытки провокаций военных НАТО на учениях в Арктике.