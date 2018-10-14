Сотни российских десантников прибыли в Египет на учения

Министерство обороны России сообщило о прибытии около 200 десантников в Египет для участия в двусторонних антитеррористических учениях «Защитники Дружбы-2018», передает РИА «Новости».

«В ходе проведения маневров десантников двух стран планируется задействовать несколько аэродромов, более 15 вертолетов и самолетов различного назначения, а также 10 единиц боевой техники, десантируемых на парашютных системах, и более 400 военнослужащих обеих стран», — сообщили в министерстве.

В ведомстве также рассказали, что активная фаза учения пройдет с 24 по 26 октября.