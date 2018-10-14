От ООН требуют расследовать применение коалицией США белого фосфора в Сирии
Министерство иностранных дел Сирии обратилось к руководству ООН с требованием провести расследование применения запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах возглавляемой США коалиции, передает SANA.
Письма, в которых применение фосфора сирийские дипломаты назвали ставшим привычным и устойчивым поведением, были направлены генсеку ООН и главе Совета Безопасности организации.
В частности, в письмах содержится призыв к руководству организации взять на себя ответственность по обеспечению мира и безопасности во всем мире, осудить преступления, совершенные на территории Сирии, а также «покончить с незаконным враждебным присутствием сил США».
Ранее сообщалось, что Пентагон открестился от применения снарядов с белым фосфором в Сирии.