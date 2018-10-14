От ООН требуют расследовать применение коалицией США белого фосфора в Сирии

Министерство иностранных дел Сирии обратилось к руководству ООН с требованием провести расследование применения запрещенного международными конвенциями белого фосфора при авиаударах возглавляемой США коалиции, передает SANA.

Письма, в которых применение фосфора сирийские дипломаты назвали ставшим привычным и устойчивым поведением, были направлены генсеку ООН и главе Совета Безопасности организации.

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В частности, в письмах содержится призыв к руководству организации взять на себя ответственность по обеспечению мира и безопасности во всем мире, осудить преступления, совершенные на территории Сирии, а также «покончить с незаконным враждебным присутствием сил США».

Ранее сообщалось, что Пентагон открестился от применения снарядов с белым фосфором в Сирии.