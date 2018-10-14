Министр обороны Нидерландов заявила о кибервойне с Россией

Глава нидерландского минобороны Анк Бейлевелд в эфире национального телевидения заявила, что Нидерланды ведут кибервойну с Россией. Слова министра приводит портал Expatica.

Когда Бейлевелд спросили, можно ли оценивать текущие отношения с Россией как кибервойну, министр ответила утвердительно.

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«Да, этот тот случай», — подчеркнула глава минобороны.

Также она заявила, что предполагаемая кибератака России на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) была «действительно опасной». 4 октября представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн обнародовал имена четырех граждан России, которые были задержаны и высланы из страны за попытку кибератаки в апреле нынешнего года. Официальная Москва отвергла причастность российских спецслужб к хакерской атаке.

Бейлевелд добавила, что Нидерландам следует избавиться от «наивности» в киберпространстве и принять меры. Также она напомнила, что из-за инцидента нидерландское минобороны приняло решение увеличить бюджет на ведение киберопераций.