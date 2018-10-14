Порошенко: Украина готовится к отпору «российской агрессии» на Азове

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна готовится к агрессии со стороны России в Азовском море. Об этом пишет «Украинская правда».

По словам Порошенко, в распоряжении Украины находятся ВМС с высоким уровнем боеспособности.

«Мы готовимся к отпору российской агрессии с морского направления — на Азове», — заявил Порошенко.

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Он добавил, что порох нужно держать готовым. Кроме того, глава государства оценил учения ВС страны в регионе на 12 баллов.

Ранее Порошенко рассказал, чего ему удалось добиться на посту главы государства с начала президентского срока. Он подчеркнул, что армия является оплотом украинской независимости и суверенитета, и добавил, что, в отличие от других стран, выделяющих на обороноспособность 1% ВВП, Украина тратит на эти цели 6%.