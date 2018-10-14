Украинских ветеранов АТО поздравили клипом с ополченцами и Захарченко

Участников боевых действий в Донбассе поздравили видеороликом, в котором присутствуют пленные украинские солдаты, а также ополченцы и лидеры самопровозглашенных народных Донецкой и Луганской республик. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Конотоп Сумской области Украины. На празднике ко Дню защитника отечества, который празднуется в этой стране 14 октября, во время танцевального номера показывались кадры с людьми, которые воюют в Донбассе против украинских военных, включая убитого главу ДНР Александра Захарченко.

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«Сначала это было недоумение, и хотелось понять, как такое могло получиться, что на этом концерте могло появиться такое видео. Злость, возмущение было. Злились, ругались», — сказал один из участников праздника.

Директор дома культуры, в котором проводился праздник, объяснил произошедшее техническим сбоем и невнимательностью людей, которые монтировали ролик.

В данный момент правоохранительные органы занимаются расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что ветераны АТО решили поставить караул у Вечного огня в Киеве.