В Хабаровске началось прощание с командующим Восточным округом Росгвардии

В Хабаровске в Спасо-Преображенском соборе началась церемония прощания с командующим Восточным округом войск Росгвардии Игорем Грудновым, передает РИА «Новости».

Сообщается, что на церемонию прибыли представители руководства края, в том числе губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.

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Уточняется, что после церемонии прощания гроб с телом командующего будет доставлен на родину в город Ростов-на-Дону для захоронения.

Игорь Груднов скоропостижно скончался 11 октября на 60-м году жизни.