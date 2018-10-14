В США ураган «Майкл» повредил несколько истребителей F-22

Ураган «Майкл», по предварительным данным, повредил несколько истребителей F-22 Raptor, находившихся на базе «Тиндалл» в штате Флорида, сообщает Air Force Times .

Представитель ВВС сообщил, что из-за ситуации с техническим обслуживанием часть самолетов во время урагана осталась на базе, где и получила повреждения.

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В ВВС добавили, что не смогут оценить масштаб повреждений, пока у представителей ведомства не будет возможности безопасно войти на территорию базы.

Ранее сообщалось, что ураган «Майкл» нанес серьезный ущерб базе ВВС Тиндалл в штате Флорида. В результате стихийного бедствия повреждения получили все строения на территории базы.