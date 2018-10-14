В ЛНР обвинили страны в бездействии после гибели людей при обстреле ВСУ

И.о. главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник назвал подлым обстрел, в результате которого погибли две женщины, передает РИА «Новости».

Он также обвинил мировую общественность в бездействии.

«Убийство на глазах мировой общественности при полном бездействии с их стороны», — заявил он.

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Ранее в ЛНР заявили о гибели двух женщин при обстрелах ВСУ.

В ЛНР подчеркнули, что атака ВСУ была «циничной», так как производилась в выходной день в вечернее время.