Пентагон открестился от применения снарядов с белым фосфором в Сирии

В Пентагоне заявили, что все боеприпасы, которые коалиция США применяет в Сирии, соответствуют международным нормам, передает РИА «Новости».

В то же время в ведомстве отказались публично обсуждать конкретные виды оружия.

«Каждая система вооружений, имеющаяся в распоряжении США, оценивается с правовой точки зрения… для соответствия правилам ведения войны», — заявили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что возглавляемая США международная коалиция совершила удара по территории Сирии, применив при ударе запрещенный международным правом белый фосфор.