В сети появилось видео уничтожения «Абрамса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/473/10236473/RTX2DTCH-_1_-pic905-895x505-15728.jpg">

Аккаунт Yemen Observer в твиттере опубликовал видео, на котором запечатлена атака повстанцев-хуситов в Йемене на американский танк M1A2S Abrams («Абрамс») войск Саудовской Аравии.

На кадрах ролика видно, как «Абрамс» атакуют хуситы в саудовской провинции Джизан. Боевая машина в этот момент без поддержки пехоты вела огонь по отрядам повстанцев. Сначала атака поразила левую переднюю часть башни, а затем он получил повреждения с правой стороны. Из-за полученных повреждений «Абрамс» оказался обездвиженным и его экипаж начал эвакуироваться. Один солдат был убит.

Реклама

Отмечается, что хуситы подожгли танк и покинули место сражения.

Ранее СМИ сравнили российский танк «Армата» с американским «Абрамсом».