Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной сфере

Министерство иностранных дел Украины сообщило о том, что украинская сторона подписала меморандум о сотрудничестве и обмене в сфере обороны с Японией, передает «112 Украина».

Сообщается, что соглашение было достигнуто в ходе первых двусторонних консультаций между странами по вопросам безопасности, которые прошли в Токио 12 октября.

В частности, отмечается, что стороны обсудили вопросы, связанные с политикой безопасности и обороны, ситуацию с безопасностью в регионах и двустороннее сотрудничество. Представители двух стран также достигли договоренности о продолжении аналогичных консультаций.