Генсек НАТО рассказал об учениях альянса в Норвегии
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что учения альянса в Норвегии не носят провокационный характер. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, предстоящее учения НАТО не могут быть расценены как провокационные, в том числе со стороны России.
Он также добавил, что данные учения «полностью открыты и предсказуемы».
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Столтенберг подчеркнул, что эти мероприятия имеют оборонительный сценарий.
Ранее в МИД России заявили, что НАТО уклоняется от восстановления нормальных контактов с Москвой.