Лавров: США пытаются незаконно создать квазигосударство в САР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США пытаются использовать сирийские территории к востоку от Евфрата для создания незаконного квазигосударства. Об этом сообщает RT.

По его словам, США пытаются создать на данной территории условия для «нормальной жизни своих подопечных».

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Он также добавил, что Запад не хочет создавать условия для возвращения беженцев в этот регион.

Лавров подчеркнул, что действия США являются «опаснейшей игрой».

Ранее сообщалось, что Лавров увидел в действиях США попытки «расчленить» Сирию.