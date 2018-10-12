Порошенко оценил на 12 баллов учения на побережье Азовского моря

Президент Украины Петр Порошенко посетил учения ВС страны по обороне Азовского моря и оценил их «на 12 баллов».

Об этом он написал в своем фейсбуке.

Порошенко также заявил, что украинские военные готовы к отражению агрессии с моря и защите страны.

Ранее Петр Порошенко заявил, что в стране создана группировка войск на случай возможной атаки из Крыма.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные планируют провести широкомасштабные учения в Азовском море из-за «действий России».