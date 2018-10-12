В МИДе назвали число убитых в Сирии боевиков

Заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что в Сирии при поддержке российских военнослужащих были уничтожены более 86 тыс. членов террористических группировок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данное заявление он сделал во время выступления на конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху».

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«Сегодня в Сирии при поддержке прежде всего российских вооруженных сил сирийская армия вернула под контроль официальных властей почти всю территорию, уничтожила более 86 тыс. боевиков «теринтернационала», в том числе 4,5 тыс. выходцев из России и стран СНГ, лишила террористов опорных баз», — сказал Сыромолотов.

При этом замминистра подчеркнул, что говорить о «капитуляции» международного терроризма на данный момент рано.

Ранее экс-главком ВКС Виктор Бондарев назвал свои данные о числе уничтоженных Россией террористов в Сирии.