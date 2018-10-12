В ДНР отреагировали на приказ Порошенко открывать огонь в Донбассе

Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов назвал приказ президента Украины Петра Порошенко об открытии огня в Донбассе преступным, передает РИА «Новости».

По мнению Безсонова, Порошенко таким образом показывает свое пренебрежение мирным урегулированием конфликта на юго-востоке Украины.

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Он также предположил, что украинское военное командование не упустит возможности исполнить указ украинского лидера и «применит все виды вооружений по жителям Донбасса».

Ранее президент Украины приказал стрелять в Донбассе из любого оружия, которое есть в распоряжении украинских военных. По словам Порошенко, это нужно для защиты жизней военнослужащих ВСУ.