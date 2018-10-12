Трамп оценил идею о прекращении поставок оружия в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Саудовская Аравия перестала покупать оружие у Соединенных Штатов. Слова американского лидера передает Reuters.

Ранее американский сенатор Рэнд Пол заявил о готовности добиваться прекращения поставок оружия в Саудовскую Аравию из США. Данное заявление он сделал на фоне сообщений об убийстве саудовского оппозиционного журналиста в консульстве Саудовской Аравии в Турции.

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«Они [саудиты] тратят $110 млрд на военное обмундирование [США] и на вещи, которые создают рабочие места ... для нашей страны», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что ему «не нравится» идея о том, что США больше не будут получать $110 млрд. Также Трамп отметил, что если Соединенные Штаты перестанут продавать саудовской стороне свое оружие, то они «возьмут эти деньги» и «потратят» их в России или Китае.