WSJ: США ужесточили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай
Власти Соединенных Штатов усилили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, США уже ввели ряд ограничений в этой сфере из-за того, что в КНР якобы пытались незаконно приобрести продукцию американской ядерной промышленности для укрепления своих вооруженных сил.
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В газете отметили, что ограничения затронут, среди прочего, компанию CGN, которую поддерживают китайские власти. Также источник издания добавил, что ужесточение контроля не означает полный запрет на поставки этой продукции в Китай.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ВМС США задумали провести демонстрацию силы для устрашения Китая.