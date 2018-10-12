WSJ: США ужесточили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай

Власти Соединенных Штатов усилили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, США уже ввели ряд ограничений в этой сфере из-за того, что в КНР якобы пытались незаконно приобрести продукцию американской ядерной промышленности для укрепления своих вооруженных сил.

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В газете отметили, что ограничения затронут, среди прочего, компанию CGN, которую поддерживают китайские власти. Также источник издания добавил, что ужесточение контроля не означает полный запрет на поставки этой продукции в Китай.

Ранее телеканал CNN сообщал, что ВМС США задумали провести демонстрацию силы для устрашения Китая.