За неделю восемь летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели восемь летательных аппаратов. Об этом пишет газета «Красная звезда», официальный печатный орган российского Министерства обороны.

Отмечается, что дежурные силы ПВО трижды поднимали свои самолеты, чтобы не допустить пересечения границ страны. В газете подчеркнули, что воздушное пространство России не было нарушено.

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В издании не уточнили, какие летательные аппараты вели разведку. Также неизвестно, в каких регионах страны проводилась разведка и какие страны ее выполняли.

На прошлой неделе сообщалось, что 21 летательный аппарат провел разведку у границ России.