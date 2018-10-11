На границе Израиля с сектором Газа сработали сирены тревоги

Армия обороны Израиля в твиттере сообщила о том, что на юге Израиля сработали сирены тревоги, которые предупреждают о возможных ракетных обстрелах с территории сектора Газа.

«Сирены прозвучали в региональных советах Шаар ха-Негев и Сдот-Негев», — говорится в сообщении.

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Пресс-служба армии пообещала предоставить подробности о произошедшем позднее.

На границе сектора Газа 6 октября в результате стычек с израильской армией пострадали не менее 376 палестинцев.