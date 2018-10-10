В Совфеде ответили на обещание Трампа ответить Индии на покупку С-400

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на слова президента США Дональда Трампа об ответе Индии на покупку у России С-400, передает RT.

Джабаров заявил, что Индия — не банановая республика, а страна с миллиардным населением, развитая в техническом и научном плане.

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«Так что Штаты не смогут нанести ей какой-то серьезный ущерб. Такими заявлениями господин Трамп наносит вред собственной стране, ведь угроз много, а на деле получается пшик», — заявил он.

Он также добавил, что США будет сложно найти поддержку в подобных действиях.

Ранее Дональд Трамп пообещал в кратчайшие сроки ответить Индии на покупку российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО) С-400.