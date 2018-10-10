В США назвали преимущество российского оружия над американским
Глава командования перспективных вооружений армии США генерал Джон Мюррей рассказал, что российское оружие превосходит американское по дальнобойности. Об этом пишет американское издание Business Insider.
Мюррей признал, что в некоторых аспектах дальнобойное оружие США уступает не только российским, но и китайским аналогам.
«У России, а во многих случаях и у Китая, есть преимущество в дальнобойности над большей частью наших систем вооружений», — сказал Мюррей.
Генерал упомянул российские и китайские разработки ракет «воздух-воздух», а также заявил о преимуществе в дальности стрельбы российской артиллерии.
Успехи Москвы, по словам Мюррея, являются для Соединенных Штатов «тревожным сигналом».
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