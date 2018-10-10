Новый отряд украинских пограничников появится на границе с Россией

Правительство Украины одобрило создание нового пограничного отряда на границе с Россией. Об этом сообщает УНИАН.

Уточняется, что речь идет о создании бюджетного учреждения «Шосткинский пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины (воинская часть 1569)». Пограничный отряд будет действовать в Сумской области, которая граничит с Россией.

Ранее Украина выразила недовольство действиями российских пограничников в Азовском море.