Поклонская ответила на подозрения Киева в военных преступлениях

Депутат Госдумы Наталья Поклонская ответила Киеву, который заподозрил ее в военных преступлениях. Об этом сообщает ФАН.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что власти страны заподозрили Поклонскую в «военных преступлениях».

Поклонская посоветовала Луценко подучить уголовный кодекс Украины и в частности статью о «нарушении законов и обычаев ведения войны».

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«А такое глупое заявление и очередное незаконное обвинение в мой адрес — это банальная попытка запугать. Буквально на прошлой неделе я лично ездила в Донбасс и забрала десятки детей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, для их лечения», — сказала депутата.

По словам Поклонской, деятельность самого Луценко вызывает большой вопрос.