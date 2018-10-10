Киев заподозрил Поклонскую в военных преступлениях

Прокуратура «автономной республики Крым» (украинская организация, базируется в Киеве) сообщила о подозрении депутату Госдумы Наталье Поклонской, которая до присоединения Крыма к России работала прокурором в регионе. Об этом сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает «112 Украина».

«Уже подписано сегодня... и получила статус Наталья Поклонская, по которой утром составлено и подписано сообщение о подозрении за то, что находясь на должности так называемого «прокурора Республики Крым», она совершила нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами», — сказал Луценко.

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По его словам, речь идет не только о статье «госизмена», но и о статье за «нарушение законов и обычаев войны».

Луценко заявил, что подозрение в отношении Поклонской составлено за ее содействие запрету «Меджлиса крымско-татарского народа» и преследование украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает срок в России по обвинению в терроризме.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

«Меджлис крымско-татарского народа» — экстремистская организация, запрещенная в России.