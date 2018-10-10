МИД обвинил США в подрыве Договора о нераспространении ядерного оружия

Американская сторона своим решением о выходе из соглашения по иранской ядерной программе подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел России Владимир Ермаков. Текст его заявления был опубликован на сайте МИД.

«Выход США из СВПД считаем серьезным просчетом, подрывающим ДНЯО, политически весьма недальновидным шагом», — сказал Ермаков.

Реклама

Об этом он заявил в ходе общеполитических прений в первом комитете Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что бывший государственный секретарь США Джон Керри раскритиковал Трампа за выход из иранской сделки.