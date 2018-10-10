На Украине раскрыли точное количество боеприпасов на складе во время пожара

В момент возникновения пожара на складе в Черниговской области находилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства, передает РИА «Новости».

«На момент события в хранилищах находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них готовых к применению было 43 тысячи тонн, остальные 18 тысяч тонн — это были элементы боеприпасов и комплектующих. Остальные более 8 тонн — это боеприпасы, которых нет на вооружении ВС Украины, это такие мощные мины, как «Тюльпан»… которые подлежали утилизации», — сказал Полторак.

Реклама

Он отметил, что общая вместимость арсенала составляет 127 тысяч тонн боеприпасов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко намекнул на причастность России к взрывам на военном складе.