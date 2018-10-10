Япония выразила России протест из-за стрельб на юге Курил

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что японская сторона выразила России протест в связи с планами по проведению учебных стрельб в районе южных Курильских островов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Москва уведомила Токио о проведении учебных стрельб.

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Он также добавил, что в ответ Япония заявила России протест.

Ёсихидэ Суга подчеркнул, что «усиление» военного присутствия России в регионе не совпадает с позицией Японии.

Ранее сообщалось, что Япония выразила надежду на оборонное сотрудничество с Россией.