США приняли стратегию борьбы с электромагнитным оружием

Министерство внутренней безопасности США заявило, что власти страны приняли стратегию борьбы с электромагнитными инцидентами, включая возможное применение электромагнитного оружия. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно документу, стратегия включает комплекс мер по предупреждению об электромагнитных рисках.

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Как отмечается, в ведомстве утверждают, что инциденты, вызванные намеренной атакой с применением электромагнитного импульса, могут повредить значительную часть критически важной инфраструктуры США.

Ранее сообщалось, что в России начались испытания электромагнитного оружия.