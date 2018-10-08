В Совфеде объяснили решение Индии о покупке С-400 вопреки санкциям США

Член Совета Федерации Франц Клинцевич дал комментарий после того, как стало известно о возможном введении американских санкций в случае покупки Индией российского оружия. Об этом сообщает ФАН.

По словам Клинцевича, индийская сторона стремится приобретать оружие, гарантирующее ее государственный суверенитет. При этом российские зенитно-ракетные комплексы С-400, оптимальные по соотношению цены и качества, предоставляют четкую гарантию невмешательства.

Реклама

«Шлагбаум открыт: индусы приняли стратегическое решение с далеко идущими для всего мира последствиями. Они показали другим странам, что не нужно бояться угроз США, что нужно думать наперед и пересмотреть свои позиции по отношению к Москве», — сказал Клинцевич.

Он добавил, что в настоящее время есть шесть стран, готовых купить оружие России.

Ранее глава штаба сухопутных войск Индии Бипин Рават заявил, что страна осознает риски введения против нее санкций США из-за покупки российского оружия.