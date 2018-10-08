Турция и Россия определили границы демилитаризованной зоны в Идлибе

Замглавы российского МИДа Сергей Вершинин рассказал, что Россия и Турция определили границы демилитаризованной зоны, которая будет находиться в сирийском Идлибе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что демилитаризованная зона создана в связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и его турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

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«Границы демилитаризованной зоны уже определены», — сказал Вершинин.

Он добавил, что между военными двух стран были установлены «хорошие контакты».

Ранее заместитель главы российского МИДа Михаил Богданов выразил надежду, что международное сообщество сможет соблюсти все договоренности по сирийскому Идлибу.