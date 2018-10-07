В сети появилось кадры выгрузки С-300 в Сирии
Телеканал «Звезда» опубликовал новую видеозапись, на которой изображается выгрузка российских зентитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии. Кадры были размещены в твиттере телеканала.
На записи виден российский военно-транспортный самолет «Руслан», из которого выгружают C-300.
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«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию», — говорится в сообщении телеканала.
Ранее британская газета Independent писала, что укрепление Сирии российскими С-300 изменит военную игру на Ближнем Востоке.
«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию pic.twitter.com/Ig4ZyWpWyF— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 7 октября 2018 г.