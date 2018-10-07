В сети появилось кадры выгрузки С-300 в Сирии

Зенитно-ракетные комплексы С-300, доставленные в Сирийскую Арабскую республику самолетом Ан-124-100... РИА «Новости»

Телеканал «Звезда» опубликовал новую видеозапись, на которой изображается выгрузка российских зентитно-ракетных комплексов С-300 в Сирии. Кадры были размещены в твиттере телеканала.

На записи виден российский военно-транспортный самолет «Руслан», из которого выгружают C-300.

Реклама

«Звезда» публикует новые кадры доставки ЗРК С-300 в Сирию», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее британская газета Independent писала, что укрепление Сирии российскими С-300 изменит военную игру на Ближнем Востоке.