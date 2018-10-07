SANA: коалиция США эвакуировала боевиков ИГ из Дейр-эз-Зора

Возглавляемая США международная коалиция эвакуировала из сирийского города Дейр-эз-Зора боевиков группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом сообщает сирийское агентство SANA со ссылкой на источники.

«Вертолеты, принадлежащие возглавляемой США коалиции, осуществили посадку около города аш-Шаафех в районе, где размещались террористы ИГ, в юго-восточной части Дейр-эз-Зора, и вывезли боевиков ИГ, — говорится в сообщении.

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Ранее в Пентагоне опровергли сообщения о вывозе коалицией боевиков из сирийской провинции. СМИ сообщали, что коалиция вывезла главарей террористической группировки.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.