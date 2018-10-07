В Литве военнослужащий из Германии врезался на БТР в дерево и погиб

В Литве во время военных учений произошел несчастный случай, в результате которого погиб военный из Германии. Об этом сообщается на сайте литовского минобороны.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером в субботу, 6 октября, в городе Пабраде. Отмечается, что военнослужащий ФРГ погиб во время столкновения БТР с деревом.

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В минобороны добавили, что в данный момент правоохранительные органы Германии проводят проверку по факту происшествия.

Ранее сообщалось, что в Литву прибыла тяжелая военная техника США.