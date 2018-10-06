NYT: США собирались применить ядерное оружие в войне во Вьетнаме

Военные Соединенных Штатов во время войны во Вьетнаме в 1968 году собирались применить ядерное оружие, однако американский президент Линдон Джонсон запретил операцию. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные архивные документы..

По данным издания, секретная операция по переброске ядерного оружия в Южный Вьетнам проводилась под командованием генерала Уильяма Чайлдза Уэстморленда.

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Как отмечается, операция держалась в тайне от Джонсона, пока помощник президента США по вопросам национальной безопасности Уолт Ростоу не сообщил американскому лидеру.

«Когда он узнал, что работа над планом идет, он был невероятно опечален и немедленно направил Уэстморленду, как я думаю, через Ростоу, распоряжение свернуть программу», — сказал Том Джонсон, который в то время был младшим секретарем президента.

Он также отметил, что Джонсон опасался превращения войны во Вьетнаме в «масштабный конфликт» с участием Китая. По его словам, несмотря на признание президентом заслуг Уэстморхенда, Джонсон никогда по-настоящему не доверял своим генералам.